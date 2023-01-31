Минск, 31 января, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Совместная штабная тренировка объединённого командования региональной группировки войск Союзного государства началась в Белоруссии. Об этом сообщает 31 января пресс-служба белорусского минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«Сегодня в Вооружённых силах Республики Беларусь начинается совместная штабная тренировка Объединённого командования региональной группировки войск (сил)», — говорится в сообщении.

Представители военных ведомств России и Белоруссии на протяжении недели будут отрабатывать вопросы совместного планирования применения войск. При этом военные учтут боевой опыт последних лет.

Тема тренировки — принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Предполагается, что за счёт тренировок органы военного управления двух государств повысят свою совместимость. Кроме того, они станут очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению «Щит Союза — 2023», запланированному на сентябрь текущего года.

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