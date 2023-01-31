В ВСУ признали, что Украина не сможет противостоять иранским ракетам
Киев, 31 января, 2023, 08:15 — ИА Регнум. У Киева нет средств, которые могли бы противостоять баллистическим ракетам Ирана. Об этом заявил представитель командования ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телеканала «Рада».
«Россия по-прежнему готова получать беспилотные летательные аппараты и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты. У нас нет средств, чтобы победить их», — сообщил Игнат.
Он считает, что для того, чтобы одержать победу над баллистическими угрозами, Киеву необходимы системы противовоздушной обороны, такие как SAMP/T производства Франции и американский Patriot PAC-3 последнего поколения.
Как передавало ИА REGNUM, в Иране заявили о том, что позиция страны по конфликту на Украине может измениться после слов советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который рассказал, что Киев может быть причастен к атаке на военный объект в Исфахане.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что поставки танков ВСУ от западных стран ничего не решат. Их, как и другую технику, разобьют российские военные.
Читайте также: Киев предупредили об изменении политики Ирана по конфликту на Украине
Об этом: Поддержка Киева Вашингтоном ведёт к «катастрофическому сценарию» — Press TV