Киев, 31 января, 2023, 08:15 — ИА Регнум. У Киева нет средств, которые могли бы противостоять баллистическим ракетам Ирана. Об этом заявил представитель командования ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телеканала «Рада».

Zuma\TASS Иранские ракеты

«Россия по-прежнему готова получать беспилотные летательные аппараты и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты. У нас нет средств, чтобы победить их», — сообщил Игнат.

Он считает, что для того, чтобы одержать победу над баллистическими угрозами, Киеву необходимы системы противовоздушной обороны, такие как SAMP/T производства Франции и американский Patriot PAC-3 последнего поколения.

Как передавало ИА REGNUM, в Иране заявили о том, что позиция страны по конфликту на Украине может измениться после слов советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который рассказал, что Киев может быть причастен к атаке на военный объект в Исфахане.

Александр Кряжев/РИА Новости Михаил Подоляк

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что поставки танков ВСУ от западных стран ничего не решат. Их, как и другую технику, разобьют российские военные.

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