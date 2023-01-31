Сайтама, Япония, 31 января, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Успешное завершение российской спецоперации на Украине может стать «опасным посылом» для авторитарных лидеров. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 31 января на военной базе Ирума японских сил самообороны в префектуре Сайтама.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

По его словам, для украинцев победа президента России Владимира Путина на Украине будет трагедией, однако в ней будет заключён и очень опасный посыл для авторитарных лидеров по всему миру.

«Посыл будет заключаться в том, что если они используют военную силу, они могут достичь своих целей», — сказал Столтенберг в ходе выступления, которое транслировало в YouTube агентство Reuters.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Йенс Столтенберг

Столтенберг находится в Японии с официальным визитом.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января генсек НАТО заявил, что российский президент Путин намерен установить контроль над Украиной.

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