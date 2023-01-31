Кременная, ЛНР, 31 января, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Российский командир танкового подразделения с позывным Арцах рассказал, что танк Т-80 хорошо показывает себя в наступлении.

РИА Новости Боевая работа танка Т-72 в ходе специальной военной операции.

«Запускается быстро… а когда идет в наступление, его практически не слышно. Когда уже совсем близко подходит, метров на 100–200, только тогда его может услышать противник», — рассказал танкист РИА Новости.

Он добавил, что ключевым отличием данной боевой машины от других серийных советских танков является применение единой газотурбинной силовой установки, мощность которой составляет 1 тыс. лошадиных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись подготовки экипажей российских танков Т-80 в зоне СВО. В ролике показаны моменты маневрирования танка по бездорожью на полигоне и стрельбы из штатного вооружения боевой машины.

Александр Гальперин/РИА Новости Танк Т-80 вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО

В конце декабря на запорожское направление прибыли российские танки Т-80БВ, которые в несколько раз превосходят боевые машины боевиков киевского террористического режима.

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