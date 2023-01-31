Донецк, 31 января, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Организация Североатлантического договора (НАТО) находится в прямой конфронтации с Россией и готовилась к этому задолго до того, как началась специальная военная операция в Донбассе. Об этом заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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Он напомнил о том, как НАТО наращивало своё военное присутствие вблизи российских границ, и обратил внимание на то, что сейчас альянс продолжает размещать новые группы военнослужащих в юго-восточных странах Евросоюза.

«Мы видим поставки оружия Украине, перевооружение и подготовку сил Североатлантического альянса, размещение новых боевых групп на юго-востоке Европы и в Прибалтике», — сказал Денис Пушилин.

Врио главы ДНР считает, что западный военный блок участвовал в конфликте между Россией и Украиной с самого начала «и с каждым днём они всё более открыто демонстрируют своё присутствие».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что поставки танков ВСУ от западных стран ничего не решат. Их, как и другую технику, разобьют российские военные.