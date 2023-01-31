Москва, 31 января, 2023, 07:49 — ИА Регнум. В телеграм-канале Министерства обороны РФ опубликованы кадры полёта военного самолёта Су-34. Истребители-бомбардировщики патрулируют небо круглосуточно и при любой погоде, подчеркнули в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34 и Су-35 ВС России

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«Полёты истребителей-бомбардировщиков выполняются с ракетным вооружением различного класса», — пояснили в Минобороны. В ведомстве Су-34 назвали «небесным патрулём».

Лётчикам ставят задачи охранять небо и обеспечивать безопасность подразделений Вооружённых сил России. На кадрах лётчики вылетают на задание, выполняют задачу на большой высоте и возвращаются на аэродром вылета.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ опубликовало видео о работе самоходных пушек «Гиацинт». Техникой управляют бойцы Центрального военного округа.