Угледар, ДНР, 1 февраля, 2023, 09:22 — ИА Регнум. К 342-му дню специальной военной операции (СВО) на Украине российские войска продолжают продвижение в Угледаре (ДНР), закрепившись в восточной части города. На южнодонецком и запорожском направлениях идут ожесточенные пои. Не исключено, что уже в ближайшее время будет взят в окружение Артёмовск.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Украинская армия несет большие потери и активизируется на марьинском, артёмовском и угледарском направлениях. Только на краснолиманском направлении в районе населенного пункта Новоегоровка (ЛНР) ВСУ (Вооруженные силы Украины) потеряли за сутки до 40 военнослужащих.

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Чтобы переломить ситуацию, Киев просит страны НАТО ускорить поставки вооружения, причем речь идет не только о танках — украинские власти просят боеприпасы, истребители и даже подводную лодку.

Тем временем Минобороны РФ обнародовало новые данные о существовании военно-биологических программ на территории Украины. За время СВО российские вооруженные силы получили более 20 тысяч документов и материалов, свидетельствующих о том, что солдаты украинской армии были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией, проводившихся на Украине с 2019 года.

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По оценке спикера Госдумы Вячеслава Володина, Украина — это полигон Вашингтона и НАТО, которые используют украинцев как расходный материал. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.