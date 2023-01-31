Донецк, 31 января, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Российские бойцы в Запорожской области закрепляют свои позиции на новых рубежах, которые были отбиты у ВСУ. Об этом рассказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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По словам общественника, ВС РФ закрепили успехи и выстроили новую линию обороны на всех рубежах. По данным Рогова, со стороны России активно работает авиация, РСЗО «Торнадо-С», которая превосходит американскую РСЗО HIMARS по точности.

Отмечается, что российские войска отстаивают территории и ведут огонь по украинским позициям в Орехове, Гуляйполе и Чаривном.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что поставки танков ВСУ от западных стран ничего не решат. Их, как и другую технику, разобьют российские военные.