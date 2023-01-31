Токио, 31 января, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Неизвестно, когда восстановятся безвизовые обмены между Японией и Россией, заявил глава правительства Японии Хирокадзу Мацуно. На пресс-конференции он назвал такое решение приоритетным, но не смог сформулировать прогноз по срокам возобновления программы.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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«Возобновление программы, в первую очередь посещения могил, является одним из приоритетных направлений в японо-российских отношениях, и мы надеемся, что она вновь начнёт действовать как можно скорее», — отметил он.

Речь идёт в первую очередь об упрощении условий посещения Курильских островов. Пока появление такой возможности генеральный секретарь кабмина Японии считает туманным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Япония заинтересована в скорейшем возобновлении гуманитарных обменов с Россией по южной части Курильских островов, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Речь идёт в первую очередь об островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.