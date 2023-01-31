Пешавар, Пакистан, 31 января, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Число погибших в результате взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре возросло до 72, сообщает телеканал Geo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

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Ранее местные власти говорили о 59 погибших и 157 пострадавших.

В провинции 31 января объявили траур.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в мечети произошел 30 января около 13:40 по местному времени (11:40 мск) во время молитвы. Бомбу привёл в действие террорист, погибший при взрыве. В момент теракта в мечети находились по меньшей мере 120 человек.