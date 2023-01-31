Политик из США: время до начала ядерной войны нужно измерять в наносекундах
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: время до начала ядерной войны нужно измерять в наносекундах
Вашингтон, 31 января, 2023, 07:25 — ИА Регнум. По вине Соединённых Штатов Америки мир оказался на пороге ядерной войны. Такое мнение высказал на своём сайте сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
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По его мнению, к вооружённому ядерному конфликту администрации американских президентов своими действиями приближают мир порядка двух десятилетий.
Критическим фактором он назвал провокации против России в виде свержения правительства Украины. По мнению экс-сотрудника Белого дома, если оценивать ситуацию категориями учёных-атомщиков, которые говорят, что на часах Судного дня осталось 90 секунд, то сейчас это «одна наносекунда».
Он назвал западных политиков «некомпетентными, безответственными и абсолютно глупыми» потому, что «их престиж на Украине оправдывает ядерную войну». Представитель Белого дома также высказал мнение, что США использовали своих западных союзников с целью обмануть Путина с помощью Минских соглашений и ради формирования украинской армии.
Он задался вопросом, что будут делать Соединённые Штаты и НАТО, когда войска РФ прорвут оборону на Украине. Также Робертс обратил внимание, что США не удалось «установить господство над Россией и Китаем».
Как сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи не откликнулись на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга «активизировать вопрос военной поддержки». О таком решении заявил президент страны Юн Сук Ёль, оно обосновано законодательным запретом оказывать военную помощь странам, вовлечённым в вооружённый конфликт.