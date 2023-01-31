Вашингтон, 31 января, 2023, 07:25 — ИА Регнум. По вине Соединённых Штатов Америки мир оказался на пороге ядерной войны. Такое мнение высказал на своём сайте сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

National Nuclear Security Administration Ядерная война

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По его мнению, к вооружённому ядерному конфликту администрации американских президентов своими действиями приближают мир порядка двух десятилетий.

«Всё началось с того, что Билл Клинтон нарушил обещание правительства США не приближать НАТО к границе с Россией. С тех пор сменявшие друг друга президенты США отменили все соглашения об укреплении доверия, достигнутые во время холодной войны двадцатого века», — отметил Робертс.

Критическим фактором он назвал провокации против России в виде свержения правительства Украины. По мнению экс-сотрудника Белого дома, если оценивать ситуацию категориями учёных-атомщиков, которые говорят, что на часах Судного дня осталось 90 секунд, то сейчас это «одна наносекунда».

«Мы достигли точки, когда всё, что требуется, — это одна ложная тревога о приближающихся ракетах», — уверен Робертс.

Он назвал западных политиков «некомпетентными, безответственными и абсолютно глупыми» потому, что «их престиж на Украине оправдывает ядерную войну». Представитель Белого дома также высказал мнение, что США использовали своих западных союзников с целью обмануть Путина с помощью Минских соглашений и ради формирования украинской армии.

«Вместо того чтобы работать с президентом России над созданием пакта о взаимной безопасности, Вашингтон спровоцировал и расширил конфликт на Украине, чтобы увеличить НАТО за счет Финляндии и Швеции, тем самым умножив присутствие западного альянса на границе с Россией», — также отметил политик.

Он задался вопросом, что будут делать Соединённые Штаты и НАТО, когда войска РФ прорвут оборону на Украине. Также Робертс обратил внимание, что США не удалось «установить господство над Россией и Китаем».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи не откликнулись на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга «активизировать вопрос военной поддержки». О таком решении заявил президент страны Юн Сук Ёль, оно обосновано законодательным запретом оказывать военную помощь странам, вовлечённым в вооружённый конфликт.