Донецк, 31 января, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал РИА Новости, что поставки танков ВСУ от западных стран ничего не решат. Их, как и другую технику, разобьют российские военные.

Dnr-news.com Денис Пушилин

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По мнению Пушилина, если Киев и получит танки, то все они станут мишенью для российской армии, как и вся предыдущая бронетехника, из-за чего, собственно, и возник её дефицит.

«Да и в целом эти танки ничего не решат. Наша сторона обладает серьёзными возможностями противодействия», — добавил врио главы ДНР, заверив, что планы по поставкам танков не сдвинут сроки освобождения новой российской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются вперед, несмотря на то, что ВСУ закрепляются на промышленных территориях.