Вашингтон, 31 января, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара приведёт к катастрофе в Соединённых Штатах. Об этом написал бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана, политический аналитик Пол Крейг Робертс на своем сайте.

ИА REGNUM Доллар

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«Если Саудовская Аравия откажется от нефтедоллара, спрос на американскую валюту и стоимость доллара упадут. Это серьёзная угроза для власти Вашингтона и финансовой мощи американских банков», — считает Робертс.

Эксперт отметил, что заявление властей Саудовской Аравии о том, что они готовы к принятию платежей за нефть в валютах, отличных от доллара, — это важное объявление, проигнорированное прессой.

«Конец нефтедоллара окажет серьёзное негативное воздействие на стоимость доллара, а также на инфляцию и процентные ставки в США», — добавил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило порядок реализации указа президента Владимира Путина об ответных мерах на введение предельной стоимости нефти и нефтепродуктов из России.