Вашингтон, 31 января, 2023, 06:36 — ИА Регнум. На 30–50% снизились продажи акций азиатских компаний, которые производят полупроводники. Это падение назвал историческим и влияющим на экономику стран глава отдела технологических исследований HMC Investment & Securities Грег Ро.

Микрочип

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Причиной такой ситуации на рынке микрочипов стали отголоски пандемии, во время которой активно приобреталось оборудование в связи с необходимостью работать удалённо. Теперь продажи просели, а склады ломятся от запасов продукции. Ещё одним фактором, спровоцировавшим такое развитие событий, стало то, что покупатели тратят меньше денег или откладывают приобретение техники.

«Продажи компаний, занимающихся производством чипов, падают примерно на 30–50%. Это ненормальная ситуация», — отметил Грег Ро.

Следствием исторического падения продаж он назвал убытки компаний, работающих в этой сфере, и ущерб экономикам стран Азии, которые зависят от экспорта технологий. Фирмы вынуждены снижать объёмы производства и задумываются о слиянии производств.

«Это уровень, которого мы не видели уже 25 лет», — отметил гендиректор одной из корпораций по производству оборудования Lam Research Тим Арчер. Он констатировал, что производители вынуждены идти на « экстраординарные меры ».

Как сообщало ИА REGNUM, около 12 тыс. сотрудников сократит американская корпорация Alphabet, владеющая поисковиком Google, из-за экономического спада. Причиной этого решения назвали «потрясения в технологическом секторе».