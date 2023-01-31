Москва, 31 января, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Граждане России 40 раз обращались в органы власти страны с намерением отказаться от гражданства. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России в ответ на запрос ТАСС.

«В 2022 году выход из гражданства Российской Федерации на территории РФ оформлен 40 заявителям», — отметили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

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Там подчеркнули, что поступившие запросы были добровольным волеизъявлением граждан. В случае желания аннулировать гражданство россияне могут обращаться по месту жительства, в диппредставительства или консульства России в других странах, также отметили в МВД РФ. Заявления рассматриваются либо в течение трёх месяцев в упрощённом порядке, либо за период не более года. Заявки могут отклонить в случае, если у гражданина не выполнены обязательства перед страной, он проходит или осуждён по уголовному делу. Кроме того, для того, чтобы перестать быть гражданином России, необходимо иметь гражданство в другой стране или доказать перспективы его скорого получения.

Как сообщало ИА REGNUM, всего 12 жителей России оформляли визы для въезда на Украину с 1 июля, когда был введён особый режим для посещения страны россиянами, ранее заявил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Посетить Украину россиян заставили гуманитарные причины, встрану из РФ въезжали чаще всего женщины, дети и пожилые люди.