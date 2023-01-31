Москва, , 05:56 — REGNUM Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2023 году экономика России увеличится на 0,3% ВВП, что на 2,6 лучше прогноза октября 2022 года. В следующем году экономические показатели вырастут на 2,1% процента. Это на 0,6% лучше октябрьского прогноза на тот же период.

МВФ Rusnow.ru

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В 2022 году в стране не случилось прогнозировавшегося экономического спада на 3,4%, теперь его оценивают в 2,2%, «за которым последует умеренно позитивный рост».

Для мировой экономики МВФ ожидает роста на 3,1% в 2024 году. В отношении экономики США на 2024 год ожидания ухудшились — МВФ прогнозирует рост на 1%.

В 2023 году экономика США вырастет на 1,4%, что на 0,4% процента выше октябрьского прогноза.

Как сообщало ИА REGNUM, в запрете закупок российских алмазов на уровне Евросоюза нет никакого смысла. Такое мнение 27 января на пресс-конференции с Брюсселе высказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.