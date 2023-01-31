Врио главы ДНР Пушилин рассказал, что ВСУ закрепляются на промышленных территориях

Донецк, , 05:53 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются вперед, несмотря на то, что ВСУ закрепляются на промышленных территориях.

Денис Пушилин Официальный сайт Главы ДНР

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Он рассказал РИА Новости, что украинские солдаты продолжают «упираться». ВСУ размещают свои подразделения по линии соприкосновения на территориях промобъектов. Пушилин отметил, что огромные потери и проигрышные позиции никак не влияют на решения командования ВСУ о возможном отступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Соединённых Штатах Америки сконцентрированы на отправке вооружения, поставка которого на Украину была одобрена ранее, поэтому вопрос обеспечения Киева истребителями F-16 не рассматривается, рассказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.