Пушилин рассказал, что ВСУ закрепляются на промышленных территориях
Врио главы ДНР Пушилин рассказал, что ВСУ закрепляются на промышленных территориях
Донецк, 31 января, 2023, 05:53 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются вперед, несмотря на то, что ВСУ закрепляются на промышленных территориях.
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Он рассказал РИА Новости, что украинские солдаты продолжают «упираться». ВСУ размещают свои подразделения по линии соприкосновения на территориях промобъектов. Пушилин отметил, что огромные потери и проигрышные позиции никак не влияют на решения командования ВСУ о возможном отступлении.
Как сообщало ИА REGNUM, в Соединённых Штатах Америки сконцентрированы на отправке вооружения, поставка которого на Украину была одобрена ранее, поэтому вопрос обеспечения Киева истребителями F-16 не рассматривается, рассказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.