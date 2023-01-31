WSJ: у генсека НАТО Столтенберга не получилось уговорить Сеул отправить Киеву вооружение

Сеул, , 05:45 — REGNUM Власти Южной Кореи не откликнулись на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга «активизировать вопрос военной поддержки». Такое решение озвучил президент страны Юн Сук Ёль после переговоров с главой альянса, сообщило Wall Street Journal.

Юн Сок Ёль Spo.go.kr

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Пока Сеул ограничивался поставками Киеву противогазов, бронежилетов и медикаментов, но теперь Столтенберг настаивает на необходимости усилить поддержку Украины, и начать поставлять ей вооружение. В качестве аргумента генсек НАТО привёл тот факт, что некоторые страны, ранее не участвовавшие косвенно в конфликте, поменяли своё решение.

«Призываю Республику Корея активизировать вопрос военной поддержки… Несколько союзников по НАТО, которые придерживались политики никогда не экспортировать оружие в страны, находящиеся в конфликте, теперь изменили эту политику», — заявил Столтенберг.

На его призыв Юн Сок Ёль ответил отказом, аргументировав свою позицию законодательным запретом оказывать военную помощь странам, вовлечённым в вооружённый конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе из США на Украину были отправлены более 60 БМП Bradley. При этом на просьбу украинского лидера Владимира Зеленского о поставках Киеву истребителей американский президент Джо Байден ответил отрицательно.