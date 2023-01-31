Москва, 31 января, 2023, 05:42 — ИА Регнум. В Международном олимпийском комитете жестко отвергли заявления со стороны Украины и ряда других стран, которые критиковали МОК за допуск российских спортсменов к соревнованиям.

biglane.ru Штаб квартира МОК в Лозанне

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«МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии. Поэтому МОК больше не будет их комментировать», — цитирует Reuters представителя комитета.

К полной изоляции российских и белорусских спортсменов от международных соревнований ранее призвала власти всех стран премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) заявил, что всячески поддерживает и приветствует возможность выступления российских спортсменов на международных соревнованиях, но выступает против предложения о нейтральном флаге.