В Белом доме объяснили, почему не будут отправлять Украине истребители F-16
Вашингтон, 31 января 2023, 05:26 — REGNUM Сейчас в Соединённых Штатах Америки сконцентрированы на отправке вооружения, поставка которого на Украину была одобрена ранее, поэтому вопрос обеспечения Киева истребителями F-16 не рассматривается. Об этом заявил CNN координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
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Он напомнил, что американские власти снабжают Киев необходимым оружием в преддверии боёв, которые будут идти весной. Эти поставки уже распланированы на недели и месяцы вперёд, подчеркнул представитель Белого дома.
Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе из США на Украину были отправлены более 60 БМП Bradley. При этом на просьбу украинского лидера Владимира Зеленского о поставках Киеву истребителей американский президент Джо Байден ответил отрицательно.