Вашингтон, 31 января, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Сейчас в Соединённых Штатах Америки сконцентрированы на отправке вооружения, поставка которого на Украину была одобрена ранее, поэтому вопрос обеспечения Киева истребителями F-16 не рассматривается. Об этом заявил CNN координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Он напомнил, что американские власти снабжают Киев необходимым оружием в преддверии боёв, которые будут идти весной. Эти поставки уже распланированы на недели и месяцы вперёд, подчеркнул представитель Белого дома.

«Это те виды вооружений, которые, как мы знаем, будут иметь критическое значение для того, чтобы помочь украинским (войскам) в нынешних боях в зимний период, а также в сражениях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной», — пояснил Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе из США на Украину были отправлены более 60 БМП Bradley. При этом на просьбу украинского лидера Владимира Зеленского о поставках Киеву истребителей американский президент Джо Байден ответил отрицательно.