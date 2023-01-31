США дорого заплатят за войну с Китаем — мнение
Пекин, 31 января 2023, 05:15 — REGNUM Властям США придётся дорого заплатить за войну с Китаем. Об этом написал обозреватель «Хуаньцю шибао» Юань Сяоцунь.
Читайте также: Французский политик Филиппо заявил о риске начала третьей мировой войны
Заявления Пентагона о предстоящей войне с Китаем стоит воспринимать серьёзно — армия США действительно ведёт подготовку к возможному конфликту с Китаем.
«Неважно, на военном уровне или в области науки и техники — действия США по подавлению Китая принесут им гораздо меньше, чем придется заплатить», — заявил китайский эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, лидер движения «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо предупредил о реальном риске начала третьей мировой войны из-за стратегии НАТО.