В Пекине заявили, что США дорого заплатят за войну с Китаем

Пекин, , 05:15 — REGNUM Властям США придётся дорого заплатить за войну с Китаем. Об этом написал обозреватель «Хуаньцю шибао» Юань Сяоцунь.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявления Пентагона о предстоящей войне с Китаем стоит воспринимать серьёзно — армия США действительно ведёт подготовку к возможному конфликту с Китаем.

«Неважно, на военном уровне или в области науки и техники — действия США по подавлению Китая принесут им гораздо меньше, чем придется заплатить», — заявил китайский эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер движения «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо предупредил о реальном риске начала третьей мировой войны из-за стратегии НАТО.