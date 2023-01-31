Москва, 31 января, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Есть ряд причин, по которым намерение Соединённых Штатов закрыть потребности страны в титане с помощью месторождений Украины обречено на провал. Об этом заявил эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Своё мнение он высказал РИА Новости.

Titan-omsk.ru Продукция завода ООО «Псковский завод «Титан-Полимер»

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Во-первых, он считает такую замену неполноценной, так как Украина может отправлять только сырьё, а в военной промышленности используется титановый прокат и обработанные изделия. Во-вторых, поставки титана в США усложнит сложная ситуация в энергетике, и, как следствие, в сфере логистики на Украине.

«Подобная затея выглядит наивной: в условиях нарастающих отключений электроэнергии и бардака на железных дорогах Украины организовать стабильные железнодорожные перевозки титановых концентратов за её пределы не получится, а в грузовиках много не доставишь», — объяснил Леонид Хазанов.

Ещё одним фактором, который не позволит США закрыть свои потребности в титане силами Украины, эксперт назвал невозможность вести разработку месторождений в текущей ситуации. Кроме того, работа металлургических предприятий страны под угрозой из-за частых отключений электроэнергии, Запорожский титано-магниевый комбинат сократил производство и вряд ли имеет запасы на складах. При этом Хазанов обратил внимание, что Россия выпускает продукцию из титана, которая необходима для американской промышленности, а именно обработанные изделия, сортовой, листовой и трубный титановый прокат.

«Полноценной альтернативой российскому титану украинский считать нельзя», — констатировал специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, США нуждаются в титане для своей военной промышленности, и их интерес к Украине может быть связан с залежами этого металла на украинской территории, ранее писал американский журнал Newsweek. В статье утверждается, что через поддержку Киева Вашингтон пытается наладить для себя «новый канал для получения титана».