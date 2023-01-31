Москва, , 04:58 — REGNUM Увеличенная с двух до четырёх гидрометеорологических космических аппаратов группировка «Арктика-М» заработает на орбите в 2031 году, сообщает РИА Новости.

Роскосмос Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Система из четырех спутников позволит каждые 15 минут мониторить Арктику с хорошим пространственным и временным разрешением и получать до 2 млн изображений в год. Аппарат «Арктика-М» даёт возможность строить карты облачности и льдов.

Изначально группировка должна была состоять из двух аппаратов на высокоэллиптической орбите, однако в 2022 году госкорпорация Роскосмос утвердила задание на модернизацию системы до четырёх спутников. Это позволит вдвое сократить периодичность съёмки полярной области.

Первый аппарат «Арктика-М» отправили на орбиту в 2021 году. Запуск второго запланирован на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, с целью обеспечения безопасного судоходства по Северному морскому пути Роскосмос запустит к 2026 году девять спутников. Они будут передавать данные о гидрометеорологической обстановке в регионе, выполнять радиолокационное наблюдение, а также предоставлять широкополосный доступ в интернет.