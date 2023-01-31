Херсон, 31 января, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Социальные выплаты и выдачу продуктов питания жителям Снигирёвки, воссоединившейся в сентябре 2022 года с Россией в составе Херсонской области, украинские власти сочли преступлением. В отношении российской администрации населённого пункта возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

ИА REGNUM Специальная военная операция России. Херсонская область. 17.09.2022

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Он заявил, что гуманитарную помощь жителям территории расценили как преступление, дело возбуждено по статье 111 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет за коллаборационистскую деятельность. Сотрудничеством с врагом украинские власти считают гуманитарную помощь, выплату пенсий, социальных пособий, в том числе инвалидам и на детей, пояснил Юрий Барбашов.

«То есть теперь Украина пытается выставить это как преступление, хотя это на самом деле решение элементарных гуманитарных проблем населения», — отметил он.

Жители Снигирёвского района обращались за российскими выплатами после того, как муниципалитет, ранее входивший в состав Николаевской области, стал частью Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Снигиревский и Александровский муниципальные округа Николаевской области были присоединены к Херсонской области по итогам референдума.