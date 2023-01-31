Президент Бразилии Лула да Силва готов стать посредником в переговорах Путина и Зеленского

Бразилиа, , 04:39 — REGNUM Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сказал, что готов выступить посредником при проведении переговоров с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Лула да Сильва Valter Campanato/ABr

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Лула да Силва в разговоре с журналистами заверил, что если нужно, «поговорить с Путиным или Зеленским, он без проблем готов обсудить попытки достижения мира».

Кроме того, бразильский президент предложил создать международный переговорный формат для достижения мира на Украине по аналогии с «двадцаткой».

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленскому должен быть объявлен импичмент, с таким заявлением выступил 30 января бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.