Вашингтон, 31 января, 2023, 04:17 — ИА Регнум. В ситуации, которая сложилась в зоне военных действий, для украинских военных будет лучше перейти на сторону России. Об этом заявил американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен в своём аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Он назвал конфликт между Киевом и Москвой «развязанной НАТО и Америкой прокси-войной, которая проиграна».

«Ваше собственное правительство сажает вас в тюрьму или казнит. В сложившейся ситуации украинским мужчинам лучше перейти на сторону России, если честно», — написал ветеран.

Так он прокомментировал информацию о том, что суды на Украине выносят мужчинам приговоры за уклонение от мобилизации. Военнообязанные получают сроки до пяти лет лишения свободы по статьям уголовного кодекса.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что страна нуждается в срочной максимальной мобилизации как для фронта, так и для тыла. Для того чтобы прятаться от этой обязанности, у человека не может быть причин, потому что «страны, на которую он рассчитывает, может не стать», заявил Луценко.