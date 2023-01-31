Анкара, , 04:13 — REGNUM К поражениям США в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке добавится Украина, считает обозреватель Sabah Берджан Тутар.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Основной причиной, по мнению эксперта, по которой армия США не может победить ни в одном из конфликтов после Второй мировой войны заключается в том, что они стремятся «трансформировать побежденных».

Обозреватель считает, что американские президенты не обладали и не обладают достаточной информацией о странах, с которыми шли на конфликт.

«Но США, руководствуясь колониальным мышлением и рефлексами, также хотят моральных и культурных ограничений враждебной нации, как это сделали Германия и Япония. В некотором смысле, они хотят невозможного. Вот почему США с ужасом покидает каждую войну, в которую вступают», — резюмировал Тутар.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер движения «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо предупредил о реальном риске начала третьей мировой войны из-за стратегии НАТО.