Анкара, 31 января, 2023, 04:13 — ИА Регнум. К поражениям США в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке добавится Украина, считает обозреватель Sabah Берджан Тутар.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Основная причина, по мнению эксперта, по которой армия США не может победить ни в одном из конфликтов после Второй мировой войны, заключается в том, что они стремятся «трансформировать побежденных».

Обозреватель считает, что американские президенты не обладали и не обладают достаточной информацией о странах, с которыми шли на конфликт.

«Но США, руководствуясь колониальным мышлением и рефлексами, также хотят моральных и культурных ограничений враждебной нации, как это сделали Германия и Япония. В некотором смысле они хотят невозможного. Вот почему США с ужасом покидают каждую войну, в которую вступают», — резюмировал Тутар.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер движения «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо предупредил о реальном риске начала третьей мировой войны из-за стратегии НАТО.