Президент Бразилии назвал способ ускорить заключение мирного договора между Киевом и Москвой

Бразилиа, , 04:05 — REGNUM Заняться урегулирование конфликта на Украине на международном уровне предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва. Он считает необходимым создать объединение из стран, которые буду сидеть за столом переговоров Киева с Москвой. Об этом бразильский лидер заявил в рамках совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Лула да Силва Nstitutolula.org

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Особую роль да Силва отвёл участию в этих переговорах Китаю, Индии и Индонезии. Президент Бразилии выразил готовность обсудить с американским лидером Джо Байденом необходимость попытаться урегулировать конфликт в новом международном формате.

«Нужна группа стран, которая сядет за стол с Украиной и Россией, чтобы попытаться прийти к миру», — сказал он.

Да Силва намерен обратиться к лидерам других государств с просьбой принять участие в попытке заключения договорённостей о мире. Новое объединение стран он представляет себе как аналог «двадцатки», целью альянса — возобновление на данный момент исчерпавших себя переговоров между Украиной и РФ.

«Не знаю, будет ли это «двадцатка», «десятка» или «пятнашка», но миру нужен мир», — отметил бразильский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заверил журналистов, что не будет передавать третьим странам оружие, которое может быть использовано в конфликте на Украине, потому что Бразилия мирная страна, она не готова даже косвенно участвовать в конфликте сторон.