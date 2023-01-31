Да Силва призвал страны объединиться ради мира между Украиной и Россией
Президент Бразилии назвал способ ускорить заключение мирного договора между Киевом и Москвой
Бразилиа, 31 января, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Заняться урегулирование конфликта на Украине на международном уровне предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва. Он считает необходимым создать объединение из стран, которые буду сидеть за столом переговоров Киева с Москвой. Об этом бразильский лидер заявил в рамках совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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Особую роль да Силва отвёл участию в этих переговорах Китаю, Индии и Индонезии. Президент Бразилии выразил готовность обсудить с американским лидером Джо Байденом необходимость попытаться урегулировать конфликт в новом международном формате.
Да Силва намерен обратиться к лидерам других государств с просьбой принять участие в попытке заключения договорённостей о мире. Новое объединение стран он представляет себе как аналог «двадцатки», целью альянса — возобновление на данный момент исчерпавших себя переговоров между Украиной и РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заверил журналистов, что не будет передавать третьим странам оружие, которое может быть использовано в конфликте на Украине, потому что Бразилия мирная страна, она не готова даже косвенно участвовать в конфликте сторон.