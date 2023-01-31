Бразилиа, 31 января, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Заняться урегулирование конфликта на Украине на международном уровне предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва. Он считает необходимым создать объединение из стран, которые буду сидеть за столом переговоров Киева с Москвой. Об этом бразильский лидер заявил в рамках совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Nstitutolula.org Лула да Силва

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Особую роль да Силва отвёл участию в этих переговорах Китаю, Индии и Индонезии. Президент Бразилии выразил готовность обсудить с американским лидером Джо Байденом необходимость попытаться урегулировать конфликт в новом международном формате.

«Нужна группа стран, которая сядет за стол с Украиной и Россией, чтобы попытаться прийти к миру», — сказал он.

Да Силва намерен обратиться к лидерам других государств с просьбой принять участие в попытке заключения договорённостей о мире. Новое объединение стран он представляет себе как аналог «двадцатки», целью альянса — возобновление на данный момент исчерпавших себя переговоров между Украиной и РФ.

«Не знаю, будет ли это «двадцатка», «десятка» или «пятнашка», но миру нужен мир», — отметил бразильский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заверил журналистов, что не будет передавать третьим странам оружие, которое может быть использовано в конфликте на Украине, потому что Бразилия мирная страна, она не готова даже косвенно участвовать в конфликте сторон.