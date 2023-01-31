Москва, 31 января, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Предыдущий президент Украины Пётр Порошенко признался, что во время посещения Нормандии в июне 2014 года, где он впервые встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, он был поражён популярностью российского лидера у зарубежных коллег.

Kremlin.ru Владимир Путин

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По словам Порошенко в документальном фильме «Путин против Запада» корпорации Би-би-си, в Нормандии по поводу 70-летия высадки союзников собрались все мировые лидеры.

«Очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту США Обаме, была значительно меньше, чем очередь тех, кто хотел пожать руку Путину», — признал бывший президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, к росту напряжённости в Европе и углублению конфронтации ведут реплики экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в отношении Владимира Путина.