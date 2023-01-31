Врио главы ДНР Пушилин: спецоперация однозначно завершится победой России
Донецк, 31 января 2023, 03:32 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уверен, что специальная военная операция «однозначно» закончится победой России. Об этом он завяил РИА Новости.
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Пушилин не стал говорить о сроках завершения СВО. Он подчеркнул, что спецоперация завершится полным освобождением ДНР, так как «по-другому быть не может».
Как сообщало ИА REGNUM, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не будет передавать третьим странам оружие, которое может быть использовано в конфликте на Украине.