Донецк, , 03:32 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уверен, что специальная военная операция «однозначно» закончится победой России. Об этом он завяил РИА Новости.

Денис Пушилин Официальный сайт Главы ДНР

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Пушилин не стал говорить о сроках завершения СВО. Он подчеркнул, что спецоперация завершится полным освобождением ДНР, так как «по-другому быть не может».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не будет передавать третьим странам оружие, которое может быть использовано в конфликте на Украине.