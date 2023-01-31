Погранслужба Украины: за семь месяцев визы для въезда в страну получили 12 жителей России

Киев, , 03:35 — REGNUM Всего 12 жителей России оформляли визы для въезда на Украину с 1 июля, когда был введён особый режим для посещения страны россиянами. Об этом заявил 30 января представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире украинских телеканалов.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Зеленский ответил на петицию о запрете въезда гражданам России на 50 лет

«По моей информации, всего с момента, когда такие изменения были внесены, 12 виз было выдано гражданам РФ», — отметил он.

Посетить Украину россиян заставили гуманитарные причины, отметил Демченко. Так, в страну из РФ въезжали чаще всего женщины, дети и пожилые люди, направлявшиеся к своим близким и родственникам. Однако не все из тех, кто оформлял визу, впоследствии въехали в страну, подчеркнули в украинской пограничной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, визовый режим для граждан России был введён на Украине 1 июля 2022 года. Украинцы потребовали в петиции ограничить въезд россиянам, и президент страны Владимир Зеленский отреагировал на их призыв.