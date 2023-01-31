Французский политик Филиппо заявил о риске начала третьей мировой войны из-за стратегии НАТО

Париж, , 03:17 — REGNUM Лидер движения «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо предупредил о реальном риске начала третьей мировой войны из-за стратегии НАТО.

СВО Министерство обороны Российской Федерации

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Политик считает, что Франции не следует поддерживать стратегию Североатлантического альянса из-за поставок оружия ВСУ и риска развязывания третьей мировой войны.

«Китай официально просит США прекратить поставки оружия Украине. Всё становится очень, очень серьезно! Мы приближаемся к третьей мировой войне или перестаем следовать, как пудели, за НАТО и её американской военной стратегией,» — написал в Twitter Филиппо.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, будучи 30 января с визитом в Южной Корее, выступил с обвинениями в адрес России. Он заявил, что в рамках кампании на Украине Москва «мобилизует более 200 тысяч солдат, и, возможно, еще больше», в России не только наращивают собственное производство вооружений, но и «закупают оружие в авторитарных странах».