Москва, 31 января, 2023, 03:11 — ИА Регнум. Для россиян снова предусмотрена возможность скачивания программного обеспечения, разработанного компанией Adobe. Её сайт теперь находится в открытом доступе и не блокирует пользователей из РФ.

Программа Adobe premiere

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На портале жители России могут скачать бесплатно в том числе программы Acrobat Pro, Adobe Photoshop Express и Adobe Creative Cloud.

Воспользоваться дополнительными платными функциями программ у россиян не получится из-за ограничения транзакций в РФ. Пользователям напоминают, что «Adobe приостановила все новые продажи товаров и услуг в России».

Как сообщало ИА REGNUM, Microsoft сняла ограничения для России на скачивание и установку Windows в декабре 2022 года. Этот шаг был сделан из-за пользователей в РФ, которые уже имеют лицензию на эти ОС, отмечал IT-эксперт Дмитрий Бевза.