Москва, 31 января, 2023, 03:09 — ИА Регнум. В Минтруде РФ предложили увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных для ужесточения антикоррупционного законодательства, пишет РБК.

Publicdomainpictures.net Коррупция

Читайте также: В России за 9 месяцев 2022 года предотвратили хищение почти 300 млн рублей

Отмечается, что уже подготовлены изменения в закон «О противодействии коррупции». Таким образом, если начальник знал о конфликте интересов подчиненных и бездействовал, то его необходимо уволить.

Также должностные лица обязаны сообщать своим начальникам о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.

Формулировка при увольнении предлагается: уволен в связи с утратой доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью «Известиям» рассказал в том числе о надзоре за исполнением законов при расходовании бюджетных средств участниками государственных проектов и программ.