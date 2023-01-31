Порошенко: Украина использовала Минские соглашения для укрепления армии
Киев, 31 января, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Успехом заключённых в 2015 году Минских соглашений экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал то, что они дали Украине восемь лет на всестороннюю подготовку к военному конфликту с Россией. Об этом он заявил в интервью, опубликованном британской вещательной корпорации Би-би-си. Заявления прозвучали в фильме «Путин против Запада».
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Бывший советник по вопросам политики безопасности экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристоф Хойсген указал на то, что Киев нуждался в этих соглашениях, так как оборонительным силам Украины тогда фактически было нанесено поражение, войска едва могли держать рубежи.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре бывший президент Франции Франсуа Олланд, занимавший пост с 2012 по 2017 год, заявил, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии. О том, что эти договорённости имели цель дать Киеву время, чтобы он стал сильнее, также заявляла бывший канцлер Германии Ангела Меркель.