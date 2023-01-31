Киев, 31 января, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Успехом заключённых в 2015 году Минских соглашений экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал то, что они дали Украине восемь лет на всестороннюю подготовку к военному конфликту с Россией. Об этом он заявил в интервью, опубликованном британской вещательной корпорации Би-би-си. Заявления прозвучали в фильме «Путин против Запада».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

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«Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», — считает Порошенко. Он подчеркнул, что Россия не выполнила ни одно из Минских соглашений».

Бывший советник по вопросам политики безопасности экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристоф Хойсген указал на то, что Киев нуждался в этих соглашениях, так как оборонительным силам Украины тогда фактически было нанесено поражение, войска едва могли держать рубежи.

«Порошенко ясно заявил, что если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев. Поэтому он нуждался в соглашении», — сказал Хойсген.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре бывший президент Франции Франсуа Олланд, занимавший пост с 2012 по 2017 год, заявил, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии. О том, что эти договорённости имели цель дать Киеву время, чтобы он стал сильнее, также заявляла бывший канцлер Германии Ангела Меркель.