Бразилиа, 31 января, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заверил журналистов, что не будет передавать третьим странам оружие, которое может быть использовано в конфликте на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Бразильский лидер сказал, что его страна — мирная, а потому не хочет даже косвенно участвовать в конфликте сторон.

«Бразилия приняла решение не передавать боекомплекты, потому что мы не хотим, чтобы они использовались в войне против России», — сказал Лула да Силва и призвал искать посредников для достижения мирных переговоров.

Отметим, что такой позиции придерживаются и другие страны Латинской Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты должны повлиять на своих союзников и предотвратить отправку Украине военных самолётов F-16, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.