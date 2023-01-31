Сенатор Пушков: США не должны допустить поставок Киеву из ЕС истребителей F-16

Москва, , 02:27 — REGNUM Соединённые Штаты должны повлиять на своих союзников и предотвратить отправку Украине военных самолётов F-16, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Такое мнение он высказал в своём телеграм-канале.

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Пушков считает, что отправка Украине истребителей станет причиной возникновения «крайне опасного витка эскалации», и Джо Байден может его предотвратить. Отрицательный ответ американского президента на вопрос о намерении США поставлять Украине истребители представитель Совфеда счёл недостаточным.

«США не только должны жестко придерживаться этой позиции, но и использовать свое влияние на союзников, а оно более, чем достаточное, чтобы исключить такие поставки», — уверен Пушков.

Он напомнил, что такие самолёты есть у девяти стран НАТО. Кроме того, Франция имеет свои истребители Rafale. При этом комментарий Байдена не подразумевает, что страны-союзники США не будут снабжать Украину военными самолётами

Как сообщало ИИА REGNUM, в Соединённых Штатах не планируют предоставлять Украине для боевых действий истребители F-16, ране заявил журналистам Джо Байден. Отвечая на соответствующий вопрос, он ограничился кратным «нет».