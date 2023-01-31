На Украине определили порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации

Киев, , 02:22 — REGNUM Власти Украины определились с тем, кого нельзя призывать в армию. Порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения опубликовал кабмин страны.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Избежать службы смогут сотрудники органов государственной власти, работники предприятий с мобилизационными задачами и те, кто занят на производствах по обеспечению потребностей ВСУ.

Также не пойдут служить те, кто выполняет спецзадания, сотрудники компаний, важных для функционирования экономики Украины и обеспечения жизнедеятельности населения.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина нуждается в срочной максимальной мобилизации как для фронта, так и для тыла, считает бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.