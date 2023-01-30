Тегеран, 31 января, 2023, 02:09 — ИА Регнум. В Иране заявили о том, что позиция страны по конфликту на Украине может измениться после слов советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который рассказал, что Киев может быть причастен к атаке на военный объект в Исфахане. Об этом заявил один из иранских чиновников изданию Nour News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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В Иране слова Подоляка восприняли как угрозу национальной безопасности страны и повод для того, чтобы руководители государства пересмотрели свой подход к конфликту между Киевом и Москвой «в соответствии с поведением киевского правительства».

«Если враждебные заявления Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана», — предупредили представителей органов власти Украины.

Киеву также напомнили об обвинениях в адрес Ирана в части поставки вооружений России. В стране по-прежнему ждут от Киева доказательств, подтверждающих эти заявления.

Ранее в Тегеране неоднократно заявляли о необходимости диалога между РФ и Украиной и о том, что пора завершить конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, Тегеран подозревает Киев в причастности к атаке беспилотников на Исфахан. Взрыв в этом городе прогремел 29 января на складе боеприпасов.