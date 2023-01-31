Вашингтон, , 02:00 — REGNUM В Белом доме сказали, что президент США Джо Байден собирается посетить Польшу, но при этом когда состоится визит, никто не знает.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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О намерении поехать в Польшу Байден говорил не раз, но сроков не называл.

В качестве президента он был в польской столице в марте 2022 года.

По информации СМИ США, американский лидер может посетить страны Европы в годовщину спецоперации. Официально об этом не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Владимир Брутер заявил, что ожидает в ближайшее время очередного падения рейтинга Джо Байдена.