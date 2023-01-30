Угледар, ДНР, 31 января, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала 30 января рассказал, что ВСУ вынужденно перебрасывают свои резервы сразу на несколько направлений.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Читайте также: Морпехи Тихоокеанского флота штурмуют Угледар в ДНР

По словам Пушилина, украинская армия активизируется на Марьинском, Артёмовском и Угледарском направлениях.

«Продолжается переброска резервов, каких-то дополнительных сил», — сказал глава ДНР, добавив, что заметны и продвижения российской армии в этих направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в телеграм-каналах появились кадры начала штурма Угледара в Волновахском районе Донецкой Народной Республики морской пехотой Тихоокеанского флота.