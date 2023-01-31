Экс-президент России Борис Ельцин в 1992 году называл Украину «главным дестабилизирующим фактором»

Вашингтон, , 01:34 — REGNUM В разговоре с экс-президентом США Джорджем Бушем бывший российский лидер Борис Ельцин называл Украину «главным дестабилизирующим фактором». Такое мнение он высказывал на встрече в Кэмп-Дэвиде в 1992 году.

Борис Ельцин Kremlin.ru

Читайте также: Президент Хорватии: Россию спровоцировали на вооружённый конфликт

О позиции экс-президента РФ стало известно из стенограмм двух разговоров между лидерами стран.

«Это не для записи. Наш главный дестабилизирующий фактор — это Украина», — сказал тогда Ельцин.

Уже тогда он заявлял о давлении украинских националистов на русских, живущих на Украине, которых тогда насчитывалось порядка 11 млн человек. При этом российский лидер заверял Буша, что тревога властей РФ не исходит из «имперских амбиций». В РФ будут «внимательны к обеспокоенностям других стран», также отмечал Ельцин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Россию провоцировали на вооружённый конфликт с 2014 года. Он не исключил, что конфликт на Украине может стать причиной применения Москвой ядерного оружия.