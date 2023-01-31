Париж, , 01:19 — REGNUM Супруга украинского полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского Роксана заступилась за мужа-футболиста, которого раскритиковали за объятия с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

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Роксана Малиновская в соцсетях написала, что супруг не обнимался, а пересёкся с Головиным на поле после игры. Они просто поздоровались.

«Ничего такого я не вижу. Настоящие болельщики никогда не будут так говорить. Я никому не позволю его дискредитировать», — написала Малиновская.

Инцидент произошёл 28 января, когда «Марсель» и «Монако» сыграли со счётом 1:1.

Как сообщало ИА REGNUM, Руслан Малиновский извинился за объятия с Александром Головиным после матча 20-го тура чемпионата Франции.