На Украину отправлена партия боевых машин пехоты Bradley из США
Вашингтон, 31 января 2023, 01:15 — REGNUM Первая партия вооружений из США, поставки которых были анонсированы в начале года, уже отправлена Украине. Из штата Южная Каролина по морю направили более 60 БМП Bradley. Поставка вооружения была осуществлена на прошлой неделе, сообщило Транспортное командование ВС США.
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Поставка боевых машин пехоты была прописана в соглашении, предусматривающем помощь Украине на $2,85 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Одессу 30 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о намерении отправить Киеву самоходные гаубицы Caesar. Их намерены поставить 19 штук — столько, сколько есть у страны.