Вашингтон, 31 января, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Первая партия вооружений из США, поставки которых были анонсированы в начале года, уже отправлена Украине. Из штата Южная Каролина по морю направили более 60 БМП Bradley. Поставка вооружения была осуществлена на прошлой неделе, сообщило Транспортное командование ВС США.

Dvidshub.net Bоевые машины пехоты Bradley

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Поставка боевых машин пехоты была прописана в соглашении, предусматривающем помощь Украине на $2,85 млрд.

«Транспортное командование доставляет на Украину первую партию БМП Bradley. Груз, включающий более 60 БМП Bradley, на прошлой неделе покинул Норт-Чарлстон, штат Южная Каролина», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Одессу 30 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о намерении отправить Киеву самоходные гаубицы Caesar. Их намерены поставить 19 штук — столько, сколько есть у страны.