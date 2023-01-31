Опубликованы кадры штурма Угледара в ДНР морпехами Тихоокеанского флота

Угледар, ДНР, , 01:07 — REGNUM В телеграм-каналах появились кадры начала штурма Угледара в Волновахском районе Донецкой Народной Республики морской пехотой Тихоокеанского флота.

Угледар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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На опубликованных кадрах видно, как морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота под непрекращающимся огнём ВСУ въезжают в оккупированный Угледар.

Бои продолжаются уже несколько часов.

«Противник постоянно оказывает активное сопротивление, а также перебрасывает на участки все большее количество сил. Впрочем, это не мешает нашим ребятам закрепляться на новых рубежах, а главная задача на текущий момент — взять под контроль шахту «Южно-Донбасская №1», которая позволит окружить город», — написал Readovka под видео.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы России на южно-донецком и запорожском направлениях в ходе продолжающегося наступления заняли более выгодные рубежи в районе Угледара.